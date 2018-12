"Vi duas caras sorridentes, um casal jovem, no interior do carro. De repente, foram abalroados por outra viatura e já só os vi mortos. Foi horrível". Este é o relato emocionado de Andrei Marinese, uma das testemunhas da violenta colisão que ceifou as vidas de um homem e de uma mulher, de 22 e 25 anos, na A41, em Gondomar. São ...