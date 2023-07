Oito pessoas detidas e 82 possíveis vítimas de tráfico humano sinalizadas em operação da Europol

Uma operação da EUROPOL ‘Joint Action Days’ (JAD) sinalizou 82 pessoas como potenciais vítimas de tráfico de seres humanos e oito pessoas foram constituídas por suspeita da prática deste crime. A operação ocorreu entre 10 e 17 de junho, em conjunto com 32 países da Europa. Portugal foi um deles.

De acordo com um comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), "132 elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Judiciária, Guarda Nacional Republicana e Autoridade para as Condições do Trabalho identificaram mais de 400 adultos e 36 menores, em 23 locais de norte a sul do país, tendo sido apreendidos 47 passaportes e 12 autorizações de residência. Globalmente, foram detidas, em 25 países da União Europeia (UE) e em 7 estados terceiros, 21 pessoas e sinalizadas 261 vítimas de tráfico".





Na operação que contou com 27 mil polícias, 11.360 locais foram alvo de inspeções incluindo restaurantes, explorações agrícolas, casas de massagens, cabeleireiros, entre outros. Foram, ainda, identificados 65.839 pessoas e verificadas 22.958 viaturas. Foram abertas 86 novas investigações, "a fim de identificar outros potenciais suspeitos e vítimas de tráfico de seres humanos".

"Esta JAD, liderada pelos Países Baixos, sob coordenação da EUROPOL, e com o apoio da EUROJUST, da Autoridade Europeia do Trabalho e da FRONTEX, foi implementada como parte da plataforma da UE contra ameaças criminosas – o EMPACT –, por forma a melhorar as sinergias entre as diferentes autoridades policiais na luta contra o crime grave e organizado", conclui o comunicado.