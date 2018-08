Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito polícias em missão no Sudão do Sul

Desde 2012 que a PSP não integrava missões de paz da ONU.

Por J.C.R. | 10:24

Oito elementos da PSP foram destacados para uma missão da ONU no Sudão do Sul, um país que vive há cinco anos uma violenta guerra civil.



Estes operacionais vão ficar baseados na capital, Juba, e no norte do País, para onde 130 mil refugiados fugiram para escaparem à guerra.



A missão, de um ano, tem como objetivo formar a Polícia sudanesa, bem como dar assistência técnica e aconselhamento sobre matérias policiais.



"Estamos aqui para ajudar e cumprir a missão com a nossa experiência", afirmou a comandante do grupo Graça Carvalho.



Desde 2012, com a pacificação de Timor-Leste, que a PSP não integrava missões de paz da ONU.