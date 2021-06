Oito soldados recrutas internados no Hospital Militar em Lisboa

Oito recrutas do Exército estavam este domingo internados no Hospital das Forças Armadas em Lisboa, desde 6ª feira, devido a insolação na primeira semana de instrução, que teve temperaturas de mais de 30°C.Fonte oficial do Exército refere que estão "bem" e terão "alta em breve". São de uma recruta de 33, no Regimento de Artilharia Antiaérea nº 1, em Queluz, que começou 2ª feira.Os primeiros queixaram-se 5ª feira e a equipa de saúde da recruta encaminhou-os ao hospital. Tiveram alta, mas como os sintomas se mantiveram regressaram no dia seguinte para "garantir que a recuperação é acompanhada por profissionais de saúde"