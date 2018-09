Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Olhão e Lagos vão ter polícias municipais

Missão prioritária será fiscalizar o cumprimento de regulamentos de âmbito municipal.

Por José Carlos Eusébio | 08:35

Os municípios de Olhão e Lagos vão dispor de corpos de Polícia Municipal (PM), que deverão entrar em funcionamento no próximo ano. Atualmente, o único concelho do Algarve que já tem esta força de segurança é Albufeira.



No caso de Olhão, o Governo já deu luz verde, no mês passado, à criação da PM por parte da autarquia, estando previsto no regulamento de organização e funcionamento do serviço um total de 12 agentes.



A missão prioritária passa por fiscalizar "o cumprimento das leis e regulamentos" nas matérias relativas às atribuições do município, bem como cooperar "com as forças de segurança na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais".



No que se refere a Lagos, a câmara publicou em Diário da República, na passada semana, o aviso da abertura do período destinado à consulta pública, pelo prazo de 30 dias, do regulamento municipal.



A autarquia pretende dotar este novo serviço de um quadro de pessoal de 26 efetivos, composto por um comandante, um graduado e 24 agentes.



"Em termos de organização, prevê-se que a Polícia Municipal tenha um horário de funcionamento de sete dias por semana, das 08h00 às 00h00, o qual será alargado no período de época alta (considerado entre final de março e final de outubro) para um horário que se prolongará até às 04h00", revela a câmara.



A PM ficará instalada num edifício municipal, adaptado para o efeito, no centro da cidade.