“Olhei e estavam todos mortos”, diz sobrevivente do acidente no IC1

Flávio Neves recorda momentos dramáticos.

Por Sofia Garcia | 01:30

É num discurso arrastado que Flávio Neves recorda a manhã da última quinta- -feira. O dia em que escapou à morte, o dia que não poupou o irmão Luís, de 31 anos. "Quando olhei eles estavam todos mortos. Não havia nada a fazer. Vi o meu irmão quase todo esmagado. Estava sentado no último lugar, precisamente no lado da pancada", recorda ao CM.



O único sobrevivente da colisão que ceifou a vida a seis dos sete trabalhadores no IC1, sentido Marateca-Alcácer do Sal, recorda que seguia ao lado do patrão e condutor do veículo, João Carreira, quando avistaram à frente uma carrinha de matrícula espanhola. E recorda as últimas palavras de João Carreira.



"O meu patrão disse: Já está! Quando ele diz aquilo olho para a frente e está uma carrinha branca. Ele travou a fundo e a nossa carrinha fugiu para a faixa contrária. Foi quando se deu o embate, do meu lado", conta. Após a colisão o veículo das vítimas deu duas piruetas e parou junto à berma. Flávio, de 29 anos, sofreu um golpe na testa, um hematoma no braço esquerdo e dores no tórax, devido ao cinto de segurança. "Pelo menos eu e o João Carreira tínhamos cinto", assegura.



O Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, de onde Flávio teve alta na tarde do acidente, ofereceu apoio psicológico. O sobrevivente recusou a ajuda mas é uma hipótese que não descarta devido ao trauma que sofre por ver o irmão e amigos íntimos morrerem. "Perdi praticamente uma família, uma família de trabalho. Todos muito bons, muito humildes."



Cinco dos sete ocupantes foram projetados para o exterior da viatura. Segundo uma fonte policial, tal não significa que alguns dos ocupantes não usassem o cinto de segurança. É que a violência do embate arrancou, literalmente, alguns dos bancos do chassis da viatura, arrastando os corpos.