Oliveira do Douro vai ter jardim em centro cívico

Câmara pretende adquirir dois terrenos e criar espaço central de lazer junto à PSP, ao lar e à junta de freguesia.

Por Manuel Jorge Bento | 10:03

Oliveira do Douro tem mais de 22 mil habitantes, mas não tem ainda um centro cívico e a criação de um espaço de encontro é um dos objetivos que a Câmara de Vila Nova de Gaia quer realizar a curto prazo. A autarquia pretende adquirir duas parcelas de terreno, junto à alameda de Santa Eulália, por cerca de 270 mil euros, onde deverá nascer um espaço público de lazer com cerca de 3500 metros quadrados, incluindo a ampliação do cemitério. A proposta será discutida amanhã, na reunião do executivo.



Os terrenos ficam localizados junto à esquadra da PSP, a um lar de terceira idade e às instalações da junta de freguesia. O objetivo da criação do centro cívico é "impedir a construção que estava lá prevista e que significaria matar aquela zona com uma atrofia impensável", indicou o presidente da câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.



O autarca adiantou que o desenho inclui equipamentos de manutenção, geriátricos e infantis. O futuro espaço deverá ser "um verdadeiro centro de lazer e de evento, que se pode comparar a um pequeno Jardim do Morro, que signifique também um espaço de animação da freguesia". A proposta do executivo inclui a aquisição de terrenos, elaboração de um estudo para resolver o estreitamento de via na entrada da alameda de Santa Eulália, cedência de uma parcela para a junta de freguesia alargar o cemitério, e concretizar o projeto, ficando a manutenção a cargo do município.



A Câmara de Gaia vai analisar, também amanhã, a aquisição do Teatro Almeida e Sousa à paróquia de Avintes, por 120 mil euros, e aquisição de parcelas no Campo de Valadares, por 80 mil euros.