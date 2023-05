Uma onda assaltos a automóveis está a preocupar os moradores da zona de Serralves, no Porto. Segundo avança o, os turistas são o alvo preferencial dos assaltantes, uma vez que muitos deles deixam nos carros as malas enquanto visitam a fundação Serralves.A maioria dos afetados não apresenta queixa nas autoridades.Alguns moradores afixaram avisos escritos em inglês para alertar os turistas para não deixarem bens de valor no interior das viaturas.