Onda de assaltos e agressões na Cercibeja deixa instituição em desespero

Uma onda de assaltos à Cercibeja está a deixar os responsáveis e funcionários da instituição desesperados e com receio de ir trabalhar, porque as agressões sucedem-se. Os prejuízos chegam aos 10 mil euros.A Cercibeja é uma cooperativa que acolhe crianças, jovens e adultos com deficiências e incapacidades. "Tem vindo, regularmente, a ser assaltada e roubada", informa José Hilário, presidente da direção. Nos últimos meses, o vandalismo e assaltos são mais frequentes. "Só este ano já roubaram cerca de 3 toneladas de laranjas", afirma."Antes", explica, "os assaltantes entravam pelo portão". Agora, entram na propriedade "por qualquer lado, vandalizando a vedação cujas reparações constantes obrigam a investimentos avultados", diz José Hilário. De acordo com a videovigilância da instituição, a que o CM teve acesso, os funcionários da Cercibeja são agredidos ao confrontar os suspeitos. "Estas agressões, não só físicas mas também verbais, já são constantes", revela o presidente da cooperativa.