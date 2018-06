Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onda de assaltos em cafés de Beja

Alvo são sobretudo as máquinas de tabaco e registadoras.

08:36

Vários cafés em freguesias rurais do concelho de Beja têm sido assaltados nos últimos dias. Esta onda de crimes está a deixar as populações e os proprietários dos estabelecimentos preocupados.



O alvo são sobretudo as máquinas de tabaco e registadoras. Quase sempre arrombam as portas e montras, ou entram através dos telhados dos estabelecimentos.



"Arrombaram a máquina do tabaco, levaram o dinheiro da caixa e alguns objetos pessoais", frisou Joaquim Água-Doce ao CM, proprietário do ‘Café Central’, em Vila Azedo, onde aconteceu o último assalto, no fim de semana. A GNR investiga.