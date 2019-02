Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onda de assaltos varre lavandarias 'self-service' em Leiria

Cadastrado surge nas imagens em todos os crimes.

Por Isabel Jordão e José Durão | 09:13

Uma onda de assaltos a lavandarias self-service de Leiria, Batalha e Pombal está a preocupar os proprietários que sofrem danos elevados nos seus equipamentos. Trata-se sempre do mesmo ladrão, filmado pelas videovigilâncias, e os alvos são os moedeiros que são arrombados e destruídos.



O último caso ocorreu na madrugada de sábado, numa lavandaria dos Parceiros, Leiria. O homem danificou a fechadura mas, desta feita, não conseguiu entrar no espaço. Um dos proprietários lesados, que pediu anonimato, contou ao CM que "o grande transtorno não é apenas o dinheiro que levam, porque já não se deixa acumular quantias elevadas, mas os prejuízos que resultam da reparação dos danos".



Contactada pelo CM, a PSP de Leiria confirma "três casos de furto a lavandarias self-service", em que "levaram moedas dos respetivos moedeiros arrombados".



O CM sabe que há ainda relatos de casos fora das zonas urbanas e nos concelhos de Pombal e Batalha. As imagens da videovigilância mostram que é sempre o mesmo assaltante a entrar nos estabelecimentos, enquanto o cúmplice "espera num carro, para a fuga ser mais rápida", contou um outro proprietário, adiantando que se trata de um homem de 40 anos, que é também suspeito de vários assaltos a estações de lavagens de carros self-service, na zona de Leiria.



Ao que o CM apurou, o homem tem cadastro, reside numa freguesia do concelho de Leiria e já foi detido mais do que vez, sendo libertado após prestar termo de identidade e residência.