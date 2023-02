Onda de furtos no Marinhense deixa o clube em desespero

As instalações do Sport Clube Marinhense, da Marinha Grande, têm sido alvo de sucessivos furtos nas últimas semanas. Materiais de construção, arcas frigoríficas, roupa dos atletas e até os troféus foram já subtraídos do espaço, sem que as autoridades tenham conseguido travar, ou sequer identificar, os responsáveis."Sempre houve casos de furto, mas neste último ano a situação complicou-se muito", disse aoVasco Santos, presidente do clube. Num dos assaltos, o grupo deparou-se com uma colaboradora do clube, que foi ameaçada e escapou à agressões por se encontrar acompanhada.