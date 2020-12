Onda solidária ajuda família desalojada por fogo em Cinfães

Um casal com dois filhos, de 10 anos e dois meses, ficou desalojado ao fim da tarde de sábado, na sequência de um incêndio que deixou a habitação totalmente destruída, em Travassos, Cinfães. Nas redes sociais foi criada uma onda de solidariedade para ajudar a família que necessita agora de vários bens essenciais.



Foi na página de Facebook ‘Somos Cinfães’, que uma publicação com o pedido de ajuda se tornou viral. Rapidamente foram criados pontos de recolha de bens e donativos, desde o quartel dos bombeiros até ao clube desportivo. No que concerne à habitação, a Câmara de Cinfães já conseguiu resolver o problema. As causas do incêndio, que feriu também um bombeiro, ainda são desconhecidas.

