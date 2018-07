Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ondas arrastam família e levam a vida a padeiro

Francisco Marques, de 45 anos, tinha passado a noite a trabalhar e morreu junto dos dois filhos, da namorada e da filha desta.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:52

O mar empurrou-nos e não pudemos fazer nada. O Francisco afligiu-se por ver os filhos, a mim e à minha filha em dificuldades", disse Catarina Sousa, namorada do homem que morreu ontem afogado, na praia dos Pescadores, Espinho, areal que não tem vigilância. Os dois filhos, de 10 e 14 anos, a companheira, de 40, e a filha desta, de 16, sobreviveram e foram hospitalizados em hipotermia e em choque. Francisco Marques, de 45 anos, vivia em Vandoma, Paredes, e era padeiro em Lousada.



"Foi horrível Estavam todos na água e foram arrastados pela corrente. Só consegui ajudar os nadadores-salvadores da praia da rua 37 a tirar as crianças", afirmou a banhista Tina Reis. "O homem era padeiro e passou a noite a trabalhar. O esforço para tirar os filhos da água foi fatal. Foi terrível presenciar tudo, como os filhos gritavam pelo pai", acrescentou.



Francisco Marques entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu, apesar das manobras de reanimação das equipas médicas de Santa Maria da Feira e de Vila Nova de Gaia, apoiadas pelos bombeiros de Espinho. Os sobreviventes foram hospitalizados no S. João, Porto.



Mergulhador salva homem na Nazaré

Um homem de 40 anos, Cesário Vicente, caiu ao mar, a sul da praia do Salgado, na Nazaré, sendo salvo por um mergulhador que o resgatou quando já estava a perder as forças. Tito Carvalho não hesitou em lançar-se à água. Apesar da forte corrente, nadou 100 metros e levou o homem para as rochas, onde foi assistido por equipas do INEM e dos bombeiros. Estava consciente, embora cansado, quando foi retirado do local num helicóptero da Força Aérea.