Ondas na Madeira podem chegar aos oito metros no domingo

Autoridade Marítima alerta para forte agitação marítima no arquipélago.

Por Lusa | 23.02.18

O estado do mar na Madeira vai agravar-se a partir da madrugada de domingo, prevendo-se ondas que podem chegar aos oito metros, alertaram esta sexta-feira as autoridades.



Num comunicado de imprensa, o Comando da Zona Marítima da Madeira, baseado nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), direciona o alerta para "toda a comunidade marítima que se encontra no mar" e toda a população que frequenta as "zonas costeiras ao longo de toda a faixa litoral" do arquipélago.



De acordo com o IPMA, a "ocorrência de agitação marítima será de noroeste e de altura significativa a rondar os seis metros, que sofrerá considerável agravamento durante a madrugada de segunda-feira (26 de fevereiro)", podendo atingir os oito metros durante terça-feira.



Devido a estas previsões, a autoridade marítima recomenda à população que evite os passeios junto ao litoral da Madeira e desaconselha a aproximação a zonas de arriba aos pescadores lúdicos de pesca à cana.



Por outro lado, insta a comunidade marítima a adotar medidas de precaução, como o reforço da amarração das embarcações atracadas e a opção de varar as embarcações de pequena dimensão. Aconselha ainda à comunidade piscatória e à náutica de recreio em atividade que "regressem urgentemente ao porto de abrigo mais próximo".