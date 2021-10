A GNR de Leiria deteve 11 pessoas, em setembro e outubro, relacionadas com corridas ilegais de carros em autoestradas. O comandante do Destacamento de Trânsito de Leiria, Rui Costa, disse que as corridas decorriam na A19, junto ao ‘shopping’ de Leiria, e na A8, entre Leiria e Pataias e também Tornada e Caldas da Rainha.Em causa estão crimes de condução sob o efeito de álcool, condução perigosa, falta de habilitação legal, viciação de veículo e falsificação de documentos.