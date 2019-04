Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze feridos já tiveram alta após tragédia com autocarro na Madeira

Dezasseis vítimas do despiste ainda estão no Hospital do Funchal.

11:16

Dezasseis dos 27 feridos na sequência do acidente mortal que envolveu um autocarro no Caniço, Madeira, ainda estão no hospital, pelo que onze feridos já tiveram alta do Hospital do Funchal.



Segundo um balanço feito pela equipa médica do hospital, dois feridos alemães estão internados nos cuidados intensivos, oito no serviço de ortopedia, dois na cirurgia cardiotorácica e quatro nos cuidados cirúrgicos.



Todos os feridos "estão estáveis" e vão permanecer no Hospital do Funchal, na Madeira.



Recorde-se que a tragédia na madeira fez também 29 mortos, um dos quais de nacionalidade portuguesa.