Um incêndio deflagrou este sábado de manhã num povoamento florestal na freguesia da Vacariça, na Mealhada. Já em fase de resolução, o fogo que lavrou entre as povoações de Santa Cristina e Loredo obrigou ao corte da EN336, entre o quilómetro 37 e o quilómetro 39, que foi reaberta cerca das 11h40."O incêndio ainda não está dominado, mas diminui de intensidade" e o combate está a evoluir favoravelmente, acrescentou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro à Lusa.Fonte da GNR disse aoque este incêndio está também a condicionar o trânsito na EN235.sabe que na sequência do alerta deste incêndio uma pessoa foi identificada por ser suspeita de o ter ateado.De acordo com o CDOS de Aveiro, o alerta para este incêndio que lavra com duas frentes ativas foi dado às 08h35. O fogo está a consumir uma zona de pinhal e eucaliptos a cerca de cinco quilómetros da vila do Luso.Fonte dos Bombeiros Voluntários da Mealhada disse aoque este fogo se encontra "muito próximo" das habitações.Um dos moradores daquela zona sentiu-se mal após ver o incêndio aproximar-se dos seus anexos.Encontram-se a combater este incêndio mais de 291 bombeiros, apoiados por 83 viaturas e doze meios aéreos.Em atualização