Onze mulheres ilegais identificadas em bares de Santarém

Onze mulheres estrangeiras em situação ilegal no nosso país foram identificadas na madrugada deste sábado, durante uma ação de fiscalização em dois bares no concelho de Almeirim.A fiscalização abrangeu vários concelhos do distrito de Santarém e envolveu militares da GNR e inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da Autoridade Tributária, para as Condições do Trabalho e Aduaneira e ainda da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e da PSP.Na área da GNR, foram fiscalizados 50 condutores e levantados 33 autos, por diversas irregularidades.