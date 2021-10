Onze trabalhadores da empresa Granfer, de comercialização de fruta, em Usseira, em Óbidos, foram esta sexta-feira assistidos no Hospital das Caldas da Rainha, depois de apresentarem queixas de irritação ocular e nas vias respiratórias, na sequência de uma reação química ocorrida nas instalações.





A situação deveu-se a uma mistura inadvertida num depósito de dois produtos utilizados no tratamento das águas da produção – ácido sulfúrico e dióxido de cloro. “Foi uma ocorrência fora do normal mas rapidamente resolvida”, disse Marco Martins, comandante dos Bombeiros de Óbidos. A empresa foi evacuada e a laboração retomou após a ventilação do espaço. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 23 operacionais.