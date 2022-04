Dez homens e uma mulher, entre os 25 e os 66 anos, foram detidos pela GNR de Lisboa por corrupção no setor privado, ligada à distribuição de publicações (jornais e revistas).“Distribuíam mais publicações do que o acordado em pontos de venda e repartiam o dinheiro da venda do excesso de jornais e revistas entregues”, explicou a tenente-coronel Cláudia Santos, da GNR.