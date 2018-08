Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze polícias para reforçar central do 112 em colapso

Quatro ou cinco operadores de serviço em muitos dias de agosto.

A central Sul do 112 vai ser reforçada com 11 elementos vindos da PSP. Esta segunda-feira de manhã entram ao serviço dois novos operadores. Os outros nove começam a trabalhar nos próximos dias.



Segundo o CM apurou, são elementos que já tinham formação na aplicação que sustenta o 112, mas estavam atualmente noutros serviços ou divisões da PSP. Outros três elementos da GNR também já entraram ao serviço, mas ainda estarão um mês em estágio.



Este reforço surgiu depois de o CM ter denunciado o colapso do 112 nos distritos do Sul do País durante o mês de agosto devido à falta de operadores.



Em muitos turnos estava prevista a presença de apenas quatro ou cinco operadores para atender as chamadas de emergência dos distritos de Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro.



Esta falta de meios humanos levou a que a média de atendimento de chamadas no dia 5 de agosto, domingo, atingisse os 53 segundos e que houvesse quem ficasse quatro minutos e meio à espera para ser atendido.



A Direção Nacional da PSP negou esta situação, mas agora incorporou 11 elementos neste serviço.