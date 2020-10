Operação Aquiles está perto do fim

Quase dois anos depois do seu início (a primeira sessão ocorreu a 16 de outubro de 2018), começam esta segunda-feira as alegações finais da Operação Aquiles, no Campus de Justiça, em Lisboa. Vinte e oito arguidos, entre os quais dois responsáveis da PJ e um militar da GNR, respondem por tráfico de droga, entre outros crimes.



Segundo a acusação, Dias Santos e Ricardo Macedo, coordenador e inspetor-chefe da PJ, teriam ligações ao tráfico internacional, através da passagem de informações. Franquelim Lobo, considerado o maior narcotraficante português, inicialmente acusado neste processo, está em prisão preventiva, é julgado em separado.



