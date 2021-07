Operação Cartão Vermelho também investigou Pinto da Costa e Altice

A investigação da Operação Cartão Vermelho vai muito além dos negócios do presidente suspenso do Benfica, Luís Filipe Vieira. O Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária escutaram e vigiaram nos últimos anos Pinto da Costa, Fernando Gomes e o empresário Pedro Pinho. A revelação é feita esta quinta-feira pela revista Sábado.





A operação foi montada rapidamente por um dos homens de maior confiança do magistrado do MP. Os alvos foram, segundo a Sábado, os empresários Armando Pereira, um dos donos da multinacional Altice, e Hernâni Vaz Antunes, o seu braço-direito para certos negócios em Portugal, como a milionária negociação dos direitos televisivos dos jogos de futebol com o FC Porto e outros clubes.