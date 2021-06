Decorre na manhã desta quarta-feira uma operação policial da GNR com a colaboração da PSP no bairro das Saibreiras em Ermesinde.Ao que oapurou, a operação surge no âmbito de uma investigação para apreensão de armas de fogo que terão sido utilizadas entre dois grupos rivais.Durante a operação foram realizadas várias buscas domiciliárias no bairro.No local encontra-se ainda a Unidade Especial da Polícia.