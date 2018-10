Operação da PSP trava gang que ataca idosos

Grupo de criminosos, que seguia num Mercedes, foi cercado por três automóveis. Agentes à civil detiveram assaltantes.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:47

Um gang suspeito de vários assaltos a casas de idosos, no Grande Porto, foi capturado pela PSP. Na terça-feira à tarde, no início de uma operação especial (ao fecho desta edição, ainda estavam diligências a decorrer), quatro homens e uma mulher foram detidos, em Baguim do Monte, Gondomar. O grupo, que seguia num Mercedes, foi perseguido e cercado por um total de três carros, na rua D. António Castro Meireles. No local, outros agentes aguardavam num salão de cabeleireiro e junto a contentores.

"Estava a cortar o cabelo a um cliente quando entram por aqui três homens que dizem: ‘Estejam sossegados, isto não é nada convosco’", referiu António Leite, dono do salão Tony, que, passados alguns segundos, ouve um deles dizer "É para já!", logo antes de saírem daquele espaço e entrarem em ação. Os comerciantes comparam o caso a um cenário de filme. "Os polícias estavam atrás dos contentores escondidos e, mal chega o carro que é logo cercado, eles metem os capuzes e tiram os ladrões de lá", disse Sofia Gomes, funcionária da Churrasqueira Baguim, em frente ao local onde tudo aconteceu. "Atuaram à civil, mas armados e com coletes à prova de bala. Estavam todos em comunicação à espera do momento", explicou Evandro Turolla, testemunha. Tudo terminou em cinco minutos.

A PSP apreendeu uma avultada quantia de dinheiro, que estava na mala, a viatura e ainda armas de fogo. O gang, que lucrou milhares de euros, foi esta quarta-feira a tribunal.