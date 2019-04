Operação de busca para encontrar casal de estrangeiros perdido nas serras da Madeira

Percursos pedestres, denominados de "levadas", são uma das atrações turísticas da ilha.

Por Lusa | 19:54

Os bombeiros da corporação da Ribeira Brava e Ponta do Sol, apoiados pela Polícia Florestal, têm em curso uma operação de busca a dois turistas que estão dados como perdidos numa das levadas da Encumeada, disse fonte da corporação.



"Só sabemos que é um casal de estrangeiros e que estão perdidos na boca da Encumeada", adiantou a mesma fonte.



Ainda referiu que a busca tem como base as coordenadas conseguidas pelo GPS dos telemóveis, "não havendo de momento mais informações".



Envolvidos nesta operação estão quatro elementos desta corporação dos bombeiros na zona oeste da ilha da Madeira.



Os percursos pedestres, denominados de "levadas", são uma das atrações turísticas da ilha.



Esta levada tem uma extensão de 12,5 quilómetros, atravessa parte do maciço montanhoso central da ilha, sendo considerado um percurso que "exige alguma preparação física e resistência, pois existem muitas subidas e descidas, por ser uma caminhada de montanha".