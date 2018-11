Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação de resgate na pedreira procura resgatar dois carros e um corpo

Carrinha e automóvel terão sido detetados na pedreira a sete metros de profundidade.

09:53

As operações de resgate na pedreira de Borba onde aconteceu a derrocada de uma estrada prossegue esta sexta-feira com os operacionais a tentarem retirar os dois carros que foram arrastados na derrocada da estrada municipal.



Na quinta-feira, o sonar da Marinha detetou uma estrutura metálica a sete metros de profundidade, que as autoridades acreditam tratar-se da carrinha onde seguiam dois cunhados. Terá sido também detetado um dos três corpos que se crê estarem no fundo da pedreira.



Já foram montados cabos para retirar a carrinha, mas o intenso nevoeiro que se verifica na pedreira está a condicionar os trabalhos. Também a muita chuva que caiu nas últimas horas faz aumentar o perigo de derrocadas e voltou a fazer aumentar o nível de água acumulado na pedreira.



Ao que o CM apurou, a segunda viatura que terá caído na pedreira também já terá sido localizada, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.