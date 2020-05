Os interrogatórios da fase de instrução do processo da Operação Éter - que conduziu o ex-presidente da Turismo do Porto e Norte, Melchior Moreira, à prisão preventiva - iniciam-se a 2 de junho em Matosinhos, decidiu o Tribunal de Instrução Criminal do Porto.Os arguidos a interrogar devem ir "munidos de máscara protetora e luvas" e os restantes poderão participar por "meios de comunicação à distância".Em causa está a viciação de contratos. Melchior Moreira foi libertado no dia 6.