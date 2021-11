Operação fecha bares no bairro da Jamaica no Seixal

Uma ação da Câmara do Seixal para encerrar cafés ilegais do bairro da Jamaica, no Seixal, obrigou esta a mobilizar esta terça-feira dezenas de operacionais da PSP. Os estabelecimentos funcionavam nas torres ilegais que caracterizam o bairro e também em pequenos anexos. Estes últimos foram demolidos com recurso a maquinaria pesada.





A operação decorreu sem incidentes, apesar da insatisfação dos moradores. O CM tentou saber quantos estabelecimentos foram fechados junto da autarquia, mas esse dado não foi divulgado. Durante a operação, um jovem que em janeiro de 2019 esteve envolvido em confrontos com a PSP – e cujo processo ainda corre em tribunal – foi levado para a esquadra da zona para averiguações, mas não chegou a ser detido.