‘Operação Hydra’: Liberdade custa 7 mil euros a agente da PSP

O agente da PSP, considerado pela investigação da PSP o angariador do esquema de inspeções fraudulentas de viaturas de frotas municipais, teve de prestar uma caução de sete mil euros para ficar em liberdade.O tribunal determinou que outros três arguidos ficassem sujeitos à mesma medida de coação: vão prestar cauções de 300 mil, 150 mil e 10 mil euros para poderem aguardar acusação da ‘Operação Hydra’ fora da cadeia.Os restantes arguidos - dois administradores de centros de inspeção, dois funcionários do Instituto de Mobilidade e Transportes e 33 inspetores em vários centros do País - ficaram em liberdade, com Termo de Identidade e Residência.