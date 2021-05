Operação internacional com ações em Portugal deteta 76 infrações por poluição no mar

Uma operação internacional contra a poluição no mar, que em Portugal contou com quase 1700 ações de investigação ou fiscalização, resultou na deteção de 76 infrações por navios (1), de origem terrestre ou recursos hídricos (71) e tráfico de resíduos através de portos marítimos (4 infrações).



A operação ‘30 Days at Sea 3.0’ decorreu entre 1 e 30 de março, tendo várias entidades policiais e de fiscalização realizado ações de vigilância, deteção, interceção e investigação "destinadas ao combate à poluição marítima, por todo o território nacional", foi esta sexta-feira divulgado num comunicado conjunto.

