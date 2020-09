Operação internacional resulta na detenção de 91 pessoas ligadas à venda de produtos ilícitos na 'dark web'

Uma operação internacional resultou na detenção, na Europa e nos estados Unidos, de 91 pessoas envolvidas na venda de produtos ilícitos na 'dark web' e na apreensão de mais de três milhões de dólares.

Em comunicado conjunto da Europol e da Polícia Judiciária, esta terça-feira divulgado, é referido que a detenção das 91 pessoas surgiu após o desmantelamento, em maio do ano passado, "do segundo maior mercado online ilegal do mundo na 'dark web' (a área 'oculta' da Internet), o Wall Street Market".

Para além da apreensão dos três milhões de dólares em numerário e em moeda virtual, foi também apreendida "quantidade substancial de substâncias estupefacientes", incluindo anfetaminas, canábis, heroína, cocaína, MDMA e medicamentos contendo substâncias psicotrópicas, adianta o comunicado.

A maioria das detenções foi efetuada nos Estados Unidos (60), seguindo-se Alemanha (19), Áustria (três), Reino Unido (três), Holanda (cinco) e Suécia (uma detenção), continuando em curso várias investigações com vista a identificar pessoas que manuseiam contas da 'dark web', que funciona a partir de servidores cuja localização e identificação são dissimuladas e onde a navegação é feita através de 'browsers' que protegem o anonimato.

Indica ainda o comunicado que a operação 'DisrupTor' consistiu numa série de operações policiais, nas quais participou a PJ portuguesa, coordenadas pela Europol e pelo Eurojust, destinadas a causar "um impacto global na venda de bens ilícitos na dark web".