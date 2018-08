Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação leva filho de PSP com síndrome rara até ao México

Menino de cinco anos com síndrome rara será sujeito a cirurgia para ganhar controlo de movimentos na face.

Por Manuel Jorge Bento | 08:23

"Depois de 21 meses e mais de 50 eventos para angariar a verba de que necessitávamos, conseguimos chegar ao topo da montanha e, finalmente, vamos com o Gonçalo para o México para a segunda cirurgia", revelou ao CM Sérgio Moreira, pai de um menino de cinco anos portador da síndrome de Moebius.



A família - Gonçalo, os pais e a irmã - partem, quinta-feira, para a América do Sul. A intervenção cirúrgica será no dia 3. "As malas já estão feitas há duas semanas. Estamos muito ansiosos", confessa Sérgio, que é agente da PSP, no Porto.



Numa primeira cirurgia, em dezembro, foi transplantado tecido nervoso da perna direita para a cara - Gonçalo tem a face esquerda paralisada. Agora, vai ser realizada a transferência de músculo de uma perna para a face. O objetivo é que o menino passe a controlar os movimentos faciais. "É o melhor que se faz a nível mundial. E é isso que vai ser feito ao meu filho", referiu Sérgio Moreira, orgulhoso.



Após a cirurgia, seguem-se três meses de recuperação e fisioterapia. A família só regressa a 20 de novembro. Para trás, ficam várias ações de angariação de fundos, com o apoio de polícias - como a Patrulha Malvada, de três agentes da esquadra de Cedofeita -, elementos de outras forças de segurança e diversas entidades, bem como a divulgação do caso de Gonçalo nas redes sociais. "Não foi nada fácil dividirmo-nos entre a vida pessoal, o emprego, os dois filhos e os eventos, mas conseguimos", indicou ao CM Sérgio Moreira.