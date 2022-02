Operação 'Lex' vai ter julgamento no Supremo Tribunal

A instrução e o julgamento de todos os arguidos da operação ‘Lex’ vai realizar-se no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que deu razão a um recurso do Ministério Público (MP) e de dois arguidos.Fica assim afastada a anterior decisão de julgar Rui Rangel (afastado da magistratura devido a este caso), Fátima Galante (aposentada compulsivamente) e outros 15 arguidos em primeira instância, e apenas o desembargador jubilado Vaz das Neves no STJ.Segundo a acusação, Rui Rangel, Fátima Galante e Vaz das Neves utilizaram as suas funções no Tribunal da Relação de Lisboa para obterem vantagens indevidas para si ou para terceiros com as decisões tomadas. Respondem por corrupção passiva para ato ilícito e por abuso de poder, entre outros crimes. Já o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira está acusado de recebimento indevido de vantagem, tal como o empresário José Veiga.