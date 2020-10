“Não se cala a Imprensa, cala-se o povo”: Relação de Lisboa dá razão ao CM

O juiz Ivo Rosa devia ter deixado os jornalistas manterem-se como assistentes e assistir ao processo Marquês que tem o ex-primeiro-ministro José Sócrates como principal arguido.A decisão é da Relação de Lisboa e num acórdão, escrito pelo juiz Ricardo Cardoso, cita-se mesmo um poeta inglês do século XVIII."Como exemplar e lapidarmente afirmado por William Blake, quando a imprensa não fala, o povo é que não fala. Não se cala a imprensa, cala-se o povo".A decisão é relativa aos jornalistas Sérgio Azenha, do; Felícia cabrita, do Sol e Luís Rosa, do Observador. Para já, não se sabe se haverá qualquer consequência para a Instrução que terminou no início do ano.