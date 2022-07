O Ministério Público (MP) quer que haja um maior controlo nas deslocações de José Sócrates. O procurador Vítor Pinto terá pedido esta quinta-feira que lhe seja aplicada a medida de coação de obrigação de apresentação periódica no posto da GNR da Ericeira (área de residência).



O pedido de agravamento das medidas de coação surge após o interrogatório a Sócrates na sequência das sucessivas viagens que fez para fora do País sem avisar as autoridades.









