Uma operação de combate ao tráfico de droga da Polícia Judiciária do Centro, em colaboração com a PSP de Coimbra, levou à detenção de cinco homens e quatro mulheres, com idades entre os 17 e os 43 anos.









Designada ‘Noite Serena’, a ação incluiu a realização de três dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias, que culminaram com a apreensão de quantidades não reveladas de haxixe, canábis e cocaína, armas brancas e de fogo em situação ilegal, material usado na preparação da droga e sete mil euros em dinheiro.

Todos os detidos têm antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime. A operação centrou-se na cidade de Coimbra.