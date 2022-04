Operação Páscoa 2022 da GNR regista 386 acidentes rodoviários até ao momento

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou nos dias 14 e 15 de abril uma Operação "Páscoa 2022", em resultado das ações desencadeadas pelos militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, que têm empenhado um patrulhamento intensivo rodoviário, para que os condutores chegam aos seus locais de destino em segurança, segundo comunicado.Das 2 234 mil contraordenações rodoviárias detetadas destacaram-se cerca de 1400 por excesso de velocidade, 188 por falta de inspeção periódica obrigatória, 47 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 70 por uso indevido do telemóvel durante o exercício de condução, 130 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e 68 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.Durante a operação, a GNR registou ainda 386 acidentes rodoviários, resultando em duas vítimas mortais e doze feridos graves.Sobre estes acidentes, o primeiro ocorreu no dia 14 de abril, no concelho de Braga, onde um despiste de um velocípede provocou a morte de um homem de 57 anos, já no dia 15 de abril, no concelho de Vila Real, um despiste de uma mota resultou na vítima mortal também de um homem de 57 anos.A GNR terá também atenção a comportamentos de risco dos condutores, que ponham em causa a sua segurança e de terceiros.