Operação "Páscoa" da GNR registou três mortos e 850 acidentes

Entre 14 e 18 de abril, a Guarda Nacional Republicana (GNR) montou uma Operação "Páscoa" para fiscalizar e patrulhar as estradas portuguesas durante as festividades. Segundo comunicado da GNR, desta operação resultaram 25 614 condutores fiscalizados e mais de cinco mil contraordenações.

"370 conduziam com excesso de álcool e, destes, 212 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 109 pessoas por conduzirem sem habilitação legal", informam.





Das contraordenações, mais de três mil deveram-se a excesso de velocidade e 131 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.Neste período, a GNR registou ainda 850 acidentes rodoviários, de onde resultaram 3 vítimas mortais e 28 feridos graves.Dia 14 de abril, no concelho de Braga, um despiste de velocípede resultou numa vítima mortal, um homem de 57 anos. Já no dia seguinte, 15 de abril, no concelho de Vila Real, um despiste de motociclo matou um homem de 57 anos.

Dia 16 de abril, no concelho de Monforte, um despiste de um ligeiro de passageiros resultou num ferido grave de dois anos e uma vítima mortal, um homem de 29 anos.