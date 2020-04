15 dos 87 detidos durante "Operação Páscoa em Casa" estavam infetados com coronavírus

programa "65 - Longe mais Perto"

A Operação "Páscoa em Casa" decorreu entre os dias 9 e 13 de abril, num ano marcado pelo Estado de Emergência. Num balanço realizado esta terça-feira, as autoridades dão conta de 87 detenções, 15 delas devido à violação do confinamento obrigatório.Numa conferência de imprensa conjunta da GNR e da PSP aos jornalistas, a Guarda Nacional Republicana afirmou que a operação "correu bem, muito por conta do comportamento e cidadania da sociedade neste período".Durante os dias de operação, esta força de segurança registou 9.565 ações de fiscalização e sensibilização junto dos automobilistas. 118 estabelecimentos foram encerrados e foram detidas 21 pessoas, uma delas por violação da obrigatoriedade de confinamento, uma vez que estavam infetados. Foram igualmente contactados 8.128 idosos no âmbito dodesenvolvido por esta força de segurança.Já a PSP contabiliza 7.400 ações, das quais resultaram 66 detenções, 14 delas por violação da obrigatoriedade de confinamento, ou seja, estavam infetados com coronavírus, com o registo de um pico desta infração durante o período do fim de semana. Foram também encerrados 109 estabelecimentos e detidas 64 pessoas por condução ilegal.Foram ainda denunciados 113 casos de violência doméstica e efetuadas dez detenções na sequência do crime. "20% das participações resultaram de contactos de terceiros e não das próprias vítimas", acrescentou o oficial da Polícia de Segurança Pública.