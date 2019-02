Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação põe fim a guerra de droga na região Norte

Dois cunhados estavam a alargar domínio ao Marco de Canaveses e Amarante.

Por Ana Silva Monteiro e Aureliana Gomes | 09:46

Dois cunhados de Ermesinde eram os cabecilhas de uma perigosa rede de narcotráfico que já tinha vasto domínio territorial em Valongo e Gondomar.



Estavam agora a alargar a área de atuação a Amarante e Marco de Canaveses, com recurso a violência sobre os traficantes locais. A GNR deteve este sábado os dois familiares e mais dois homens. Ficam os quatro em preventiva, por tráfico e associação criminosa.



A investigação, liderada pela GNR de Santo Tirso, decorreu durante seis meses. Dois dos quatro detidos, com idades entre os 30 e os 45 anos, já são conhecidos das autoridades, tendo até cumprido seis anos de prisão por vários crimes de roubo com arma de fogo e ainda agressões.



Na operação, foram realizadas três buscas domiciliarias e outras três em veículos nas localidades de Ermesinde (Valongo), Baguim do Monte e Fânzeres (Gondomar).



Foram apreendidos os três automóveis visados, mais de oito mil doses de haxixe e heroína, balanças de precisão, uma pistola, 19 munições, dois bastões de basebol, algemas, oito telemóveis e cerca de 1000 euros em dinheiro.