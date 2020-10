Um homem foi detido, na noite desta sexta-feira, pela suspeita do crime de detenção de arma proibida, na sequência de uma operação policial no bairro D. Armindo Lopes Coelho, Olival, Gaia, onde reside o suspeito.Um dispositivo musculado da GNR do Porto cercou o bairro e cortou a Estrada Nacional 222 nos dois sentidos.O detido vai ser presente a juiz do Tribunal a Instrução Criminal do Porto para conhecer as medidas de coação.