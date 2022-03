Operação "Risco Mínimo" fiscaliza velocidade na estrada a partir de quinta-feira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realiza entre quinta-feira e domingo a operação de fiscalização rodoviária "Risco Mínimo" direcionada ao controlo do excesso de velocidade no continente e à condução sob o efeito do álcool nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores.

Em comunicado, a PSP lembra que entre 1 de janeiro e 15 de março deste ano, segundo dados provisórios, foram registados 9.716 acidentes, mais 2.941 do que em igual período do ano passado, correspondendo a um aumento de 43,4%.

Entre aquelas datas foram registadas 12 vítimas mortais, menos duas do que no período homólogo.