Operação Stop trava tráfico de droga em Amarante

A GNR deteve um homem de 28 anos por tráfico de droga, no passado sábado, no concelho de Amarante. O suspeito estava na posse de 35 doses de cocaína e duas doses de haxixe.Tudo aconteceu durante uma operação Stop, tendo o condutor adotado imediatamente um comportamento suspeito no momento da abordagem por parte dos militares do posto de Amarante.Foi realizada, por isso mesmo, uma revista de segurança, tendo sido encontradas aquelas quantidades de droga, apreendidas juntamente com um telemóvel e 215 euros em dinheiro. O detido será hoje presente a tribunal.