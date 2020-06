Operação Suini-fatura: PSP e Autoridade Tributária fazem buscas em explorações pecuárias

O MP informou esta tarde que a PSP e a Autoridade Tributária e Aduaneira estão a proceder várias buscas nas zonas de Leiria, Tomar e Montijo. A operação, designada ‘Operação Suini-fatura’, investiga suspeitas de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documentos no setor da produção, comércio e abate de suíno.

As buscas, segundo o MP, decorrem em sedes de sociedades e instalações pecuárias, veículos automóveis, habitações e agências bancárias.

"Nestas diligências intervêm 2 Magistrados do MP, 21 Inspetores da DSIFAE, 8 peritos do Núcleo de Informática Forense da AT e 32 elementos daqueles organismos da PSP, bem como um magistrado judicial do Tribunal Central de Instrução Criminal a par de inspetores do SEF e da ASAE.", informa o MP em comunicado.