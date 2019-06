Joaquim Couto renuncia à presidência da Câmara de Santo Tirso

Ministério Público pediu prisão preventiva para Joaquim Couto e a mulher, a empresária Manuela Couto, os principais visadas pelo procurador, que pede ainda a prisão domiciliária - obrigação de permanência na residência com pulseira eletrónica - para Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos.





O anúncio das medidas de coação será feito na segunda-feira às 14h00.

Joaquim Couto, presidente da autarquia de Santo Tirso, renunciou, este domingo, à Câmara e a todos os cargos públicos e privados de forma imediata, apurou oO autarca, um dos arguidos detidos no âmbito da Operação Teia, deixa assim, além da Câmara, a presidência da Associação de Municípios do Vale do Ave e os cargos partidários do PS.Nuno Brandão, advogado de Couto, referiu que esta decisão surge pelo facto do arguido entender "não estar em condições de exercer estes cargos para proteção dos próprios munícipes de Santo Tirso".Eleito pela primeira vez como presidente da Câmara de Santo Tirso em 1982, Couto foi sucessivamente reeleito até 1999. No segundo Governo de António Guterres, foi nomeado governador civil do Porto, mantendo-se nesse posto até 2002.Em 2013, voltou a candidatar-se e a ganhar a liderança da autarquia de Santo Tirso, tendo sido reeleito quatro anos mais tarde.No âmbito da Operação Teia, oLaranja Pontes, presidente do IPO do Porto, saiu em liberdade.