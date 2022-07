Entravam nas casas, amarravam e agrediam as vítimas, muitas delas idosas, ou ameaçavam-nas com armas para roubar dinheiro, ouro e vários bens, principalmente na periferia de Aveiro. Após cinco meses a semear o terror, sete suspeitos foram este domingo detidos na megaoperação ‘Teia Dourada’ da PSP, que incluiu 37 buscas em oito concelhos do distrito de Aveiro, no Porto, em Matosinhos e na Lousã.









