Major-general Milhais de Carvalho condenado a seis anos de prisão por corrupção em messes

DAT) do Estado-Maior da Força Aérea foi absolvido do crime de falsificação de documentos.Recorde-se que em causa estava o envolvimento destes militares num alegado esquema de sobrefaturação na aquisição de bens e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da FAP e do Hospital das Forças Armadas, tendo o Ministério Público (MP) referido na acusação um valor de mais de 2,5 milhões de euros.Em troca da sobrefaturação dos contratos para o fornecimento de bens alimentares, os militares recebiam, alegadamente, dinheiro e presentes dos fornecedores, em função da intervenção de cada um no esquema fraudulento.Muitos dos arguidos militares ficaram com penas efetivas a rondar os quatro anos porque não mostraram arrependimento.Luís Oliveira, o homem que denunciou tudo, foi condenado a quatro anos de pena suspensa.A maioria dos fornecedores foi condenado a uma multa à exceção dos três maiores (um deles vai pagar 112 mil euros de multa). Estão todos impedidos de celebrar contratos com o Estado durante 4 anos.Recorde-se que o processo tem como arguidos 30 militares (16 oficiais e 14 sargentos) e 38 civis, entre empresas e pessoas individuais.Em causa estava o envolvimento destes militares num alegado esquema de sobrefaturação na aquisição de bens e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da FAP e do Hospital das Forças Armadas, tendo o Ministério Público (MP) referido na acusação um valor de mais de 2,5 milhões de euros.Em troca da sobrefaturação dos contratos para o fornecimento de bens alimentares, os militares recebiam, alegadamente, dinheiro e presentes dos fornecedores, em função da intervenção de cada um no esquema fraudulento.