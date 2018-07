Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operadores do 112 sem saber inglês atrasam socorro a menino belga

Vic morreu após acidente em piscina de Azeitão.

Por Magali Pinto | 01:30

Os pais do menino belga de seis anos, que morreu na segunda-feira no Hospital de Dona Estefânia depois de ter ficado preso no ralo de sucção de uma piscina em Azeitão, escreveram uma carta emotiva onde revelam que no pedido de ajuda ao 112, a chamada foi transferida cinco vezes.



Na carta descrevem ao pormenor os momentos de aflição que viveram quando se aperceberam que Vic estava preso na parte mais funda da piscina.



"Saltámos todos para o ajudar, mas era impossível soltá-lo. Ligámos para o 112, a nossa chamada foi transferida cinco vezes até conseguirmos falar com alguém que falasse inglês", começam por escrever os pais, em luto. "Os bombeiros chegaram primeiro e dois deles tentaram soltar o Vic, sem sucesso.



Começaram à procura da instalação, que parecia estar numa pequena casa na estrada de acesso que se encontrava trancada. Os bombeiros arrombaram a porta". Ansie e Michael não se conformam. "É inacreditável que isto pudesse acontecer quando uma simples tampa podia ter evitado".



E concluem: "Segunda-feira morreu nos nossos braços".